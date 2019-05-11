В Австралии авиапилот 40 минут летел без сознания

В Австралии пилот-стажер во время учебного полета 40 минут летел без сознания. Об этом пишет ABC со ссылкой на сообщение местного бюро транспортной безопасности (ATSB).

Инцидент произошел в начале марта. Ученик летной школы Аделаиды выполнял тренировочный рейс из аэропорта Порт-Огаста в аэропорт Парафилд на четырехместном самолете Diamond DA40. Как пояснили в ATSB, стажер почувствовал головную боль и включил автопилот. Примерно через 40 минут полета он лишился сознания еще на 40 минут — диспетчеры не могли установить с ним контакт. В итоге стажер пришел в себя и с помощью диспетчеров смог успешно посадить самолет. Из сообщения ATSB неясно, уснул ли пилот, или действительно потерял сознание, уточняет ABC.

Отмечается, что накануне полета он «беспокойно спал» и не смог отдохнуть и что он только приходил в себя после простуды. Кроме того, перед рейсом ученик не смог позавтракать, а во время полета съел только шоколадный батончик.

В 2015 году пилот американской авиакомпании United Airlines выполнял пассажирский рейс из Хьюстона в Сан-Франциско и потерял сознание во время полета. Лайнер был вынужден совершить вынужденную посадку, пилота доставили в больницу. В результате инцидента никто не пострадал.