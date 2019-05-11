В Колумбии четыре человека погибли после взрыва пороха в здании

В Колумбии четыре человека погибли после взрыва пороха в здании

В столице Колумбии Боготе четыре человека погибли и несколько десятков пострадали после взрыва в «пороховой мастерской», сообщает Noticias.

В результате инцидента пострадали еще 30 человек — взрыв был настолько мощным, что затронул 17 близлежащих зданий. Noticias со ссылкой на полицию уточняет, что взрыв произошел в «коммерческой пороховой мастерской». Из 30 раненых 18 — несовершеннолетние ученики находящейся поблизости школы, которая также была задета взрывом.

По информации El Tiempo, в здании заготавливались приспособления для национальной колумбийской игры «tejo», в которой применяется порох.