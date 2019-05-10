Девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками в Петербурге

Девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками в Петербурге

Две пассажирские маршрутки столкнулись в Санкт-Петербурге, в результате пострадали девять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла в пятницу, в 17:35, на Старопетергофском проспекте в Адмиралтейском районе. При столкновении маршрутных автобусов ПАЗ легкие травмы получили девять пассажиров.

В больницу госпитализировали семерых человек, в том числе одного ребенка.