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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Умерла актриса Малого театра Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка РСФСР Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте театра.

Отмечается, что актриса ушла из жизни 9 мая. Ровно через неделю ей исполнился бы 81 год.

Корниенко выступала на сцене Малого театра с 1959 года. В послужном списке актрисы свыше 50 ролей. Ее последней ролью в театре стала Анна Кеннеди в пьесе «Мария Стюарт» Фридриха Шиллера.

Кроме прочего, актриса снялась в нескольких кинофильмах. Среди них — «Скандальное происшествие в Брикмилле» (1980), «День рождения Терезы» (1980), «Доходное место» (1981) и другие.

Теги: Малый театр, актриса
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