Умерла актриса Малого театра Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка РСФСР Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте театра.

Отмечается, что актриса ушла из жизни 9 мая. Ровно через неделю ей исполнился бы 81 год.

Корниенко выступала на сцене Малого театра с 1959 года. В послужном списке актрисы свыше 50 ролей. Ее последней ролью в театре стала Анна Кеннеди в пьесе «Мария Стюарт» Фридриха Шиллера.

Кроме прочего, актриса снялась в нескольких кинофильмах. Среди них — «Скандальное происшествие в Брикмилле» (1980), «День рождения Терезы» (1980), «Доходное место» (1981) и другие.