Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто

Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто

Пять человек пострадали в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто. Об этом сообщает телеканал CBC.

Инцидент произошел минувшей ночью в тот момент, когда лайнер Bombardier DHC-8-300 выруливал к терминалу, однако из-за плохих погодных условий самолет вернулся в аэропорт.

В результате травмы различной степени тяжести получили три члена экипажа и два пассажира, их госпитализировали.

На борту самолета, следовавшего из Торонто в Садбери, находился 51 человек. Полиция предъявила шоферу топливозаправщика обвинения в опасном вождении. По факту случившегося совет по безопасности на транспорте Канады организовал расследование.