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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Полиция Шри-Ланки задержала россиянина за съемку с квадрокоптера

Полиция города Галле на Шри-Ланке задержала гражданина России за съемку с помощью дрона. Об этом сообщает издание Ada Derana.

Как уточнило издание, 31-летний россиянин был взят под стражу во время съемок на пляже Девата.

По данным полиции, гражданин России прибыл на Шри-Ланку 28 апреля и должен был покинуть страну 11 мая. Отмечается, что он работает в российской телекоммуникационной компании.

Ранее МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от посещения Шри-Ланки в связи с серией взрывов в стране 21 апреля. В день католической Пасхи террористы атаковали дорогие отели и церкви в столице и нескольких городах. В результате атак погибли по меньшей мере 250 человек, еще порядка 500 пострадали.


 

Теги: полиция, Шри-Ланка, задержание, съемка, беспилотник
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