Умер британский актер и пародист Фредди Старр

Британский актер и пародист Фредди Старр скончался на 77-м году жизни 9 мая в Испании. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным газеты, опекун Старра после того, как тот долго не отвечал на звонки, пришел к нему домой во второй половине дня и обнаружил актера в кресле мертвым.

Уточняется, что 10 мая в Институте судебной медицины в Малаге медики проведут вскрытие, чтобы установить точную причину смерти.

Как пишет Daily Mail, у артиста в последние годы были проблемы со здоровьем. Так, Старр перенес четырехкратное шунтирование сердца после сердечного приступа в 2010 году, также он страдал от астмы.

Фредди Старр родился в 1943 году в Ливерпуле. В 1990-х годах, Старр был ведущим таких телешоу, как «Фредди Старр» и «Шоу Фредди Старра». В 2016 году артиста обвинили в сексуальных домогательствах, после чего он переехал из Великобритании в Испанию.