«Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии плей-офф НХЛ

«Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии плей-офф НХЛ

«Бостон Брюинс» обыграл «Каролину Харрикейнс» в первом матче серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 5:2, говорится в сообщении на сайте НХЛ.

В составе победителей шайбы забили Стивен Кэмпфер (3-я минута), Маркус Юханссон (43-я), Патрис Бержерон (43-я), Брэндон Карло (58-я) и Кристофер Вагнер (58-я). У «Каролины» — Себастьян Ахо (4-я) и Грег Маккегг (30-я).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников смог отдать результативную передачу.

«Бостон» повел в серии со счетом 1-0. Вторая встреча пройдет в ночь на 12 мая в Бостоне.