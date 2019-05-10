Банк Австралии напечатал около 400 млн купюр с опечаткой

Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с опечаткой. Об этом представитель регулятора сообщил порталу News.com.au.

По его словам, в обращение уже выпустили 46 млн банкнот с ошибкой. Опечатка будет исправлена в следующем тираже, который будет готов к выпуску к концу года.

На опечатку обратил внимание слушатель местной радиостанции Triple M, которая позднее опубликовала в своем Twitter фото купюры. На ней видно, что в слове «ответственность» пропущена буква (на банкноте указано responsibilty вместо responsibility).

Как отмечает Би-би-си, купюры с ошибкой были выпущены в конце прошлого года. На них изображена Эдит Коуэн — первая женщина-член австралийского парламента. Опечатка допущена в цитате из ее первой речи: «Это большая ответственность быть здесь единственной женщиной».