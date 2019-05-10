Мэр Харькова пообещал вернуть городскому проспекту имя маршала Жукова

Петицию на сайте Харьковского городского совета с призывом переименовать проспект Петра Григоренко в честь маршала Жукова, а также присвоить имя полководца станции метро, подписали более 5 тыс. человек.

9 мая мэр Харькова Геннадий Кернес на акции «Бессмертный полк» пообещал горожанам, что проспект будет переименован, если заявление наберет более 5 тыс. подписей, сообщает «Страна.ua».

Кернес заявил агентству «МедиаПорт», что переименование проспекта — это «историческая справедливость». «Я считаю, что маршал Жуков имеет право на жизнь, и право носить его имя имеет любой проспект, улица. Я работаю в рамках действующего законодательства. И мы ничего не нарушаем», — сказал он.

На сайте горсовета также опубликована петиция с требованием убрать с площади Свободы палатку, которая была установлена в 2014 году. Палатку использовали для сбора помощи на Майдан, как военный госпиталь и для других инициатив, отмечает Gordon.ua.