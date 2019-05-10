Общество , 00:54
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В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека
Легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом в городе Дзержинск Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. В результате происшествия погибли четыре человека.
Как рассказали «РИА Новости» в ведомстве, авария произошла вечером 9 мая на проспекте Циолковского сразу после праздничного салюта. В троллейбусе было два человека — водитель и кондуктор, в автомобиле — шесть человек.
В результате пострадали трое — водитель троллейбуса и двое пассажиров легковой машины. Их госпитализировали.
Правоохранительные органы устанавливают причины ДТП.