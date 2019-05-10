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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека

Легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом в городе Дзержинск Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. В результате происшествия погибли четыре человека.

Как рассказали «РИА Новости» в ведомстве, авария произошла вечером 9 мая на проспекте Циолковского сразу после праздничного салюта. В троллейбусе было два человека — водитель и кондуктор, в автомобиле — шесть человек.

В результате пострадали трое — водитель троллейбуса и двое пассажиров легковой машины. Их госпитализировали.

Правоохранительные органы устанавливают причины ДТП.

Теги: ДТП, МЧС, Нижний Новгород, погибшие
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