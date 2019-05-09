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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Экс-футболиста Дэвида Бекхэма на полгода лишили водительских прав
Бывший полузащитник сборной Англии пользовался смартфоном за рулем. Общая сумма штрафа и различных издержек составила £925 ($1200)
Фото: Фото: Joel C Ryan / AP

Бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма на полгода лишили водительских прав за использование телефона за рулем, пишет Sky News со ссылкой на соответствующее заседание суда.

Инцидент, из-за которого Бекхэм понес наказание, произошел в Лондоне в конце ноября прошлого года. Прохожий сфотографировал бывшего футболиста с телефоном за рулем его Bentley и передал снимки полиции. Как пояснил прокурор Мэттью Спрат, движение машин был медленным, однако Бекхэм не следил за дорогой, а смотрел в смартфон, что незаконно в Британии.

Таким образом Бекхэм получил еще шесть штрафных баллов в дополнение к шести за превышение скорости. В Британии водитель лишается прав при получении 12 или больше штрафных пунктов.

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Дэвид Бекхэм купил 10% английского футбольного клуба

Изначально суд должен был состояться в заочном закрытом режиме, однако судьи решили провести заседание для уточнения деталей произошедшего. Бекхэм еще во время заочного рассмотрения отправил письмо с признанием вины, а на суде его юрист заявил, что экс-футболист не помнит деталей произошедшего. В итоге бывший футболист заплатит £750 штрафа, его также обязали выплатить дополнительные издержки на £175 (суммарно примерно $1200).

Бекхэм завершил спортивную карьеру в 2013 году, среди полевых игроков он рекордсмен по выступлению за сборную Англии. Футболист играл за такие клубы как «Манчестер Юнайтед», «Реал», ПСЖ, «Милан» и «Лос- Анджелес Гэлакси». Он в том числе побежал в чемпионатах Англии, Испании, Франции и становился победителем Лиги чемпионов. В январе стало известно, что Бекхэм выкупил долю в 10% в английском футбольном клубе «Солфорд Сити».

 

Теги: водительские права, Дэвид Бекхэм, лишение
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