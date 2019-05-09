Экс-футболиста Дэвида Бекхэма на полгода лишили водительских прав

Бывший полузащитник сборной Англии пользовался смартфоном за рулем. Общая сумма штрафа и различных издержек составила £925 ($1200)

Фото: Фото: Joel C Ryan / AP

Бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма на полгода лишили водительских прав за использование телефона за рулем, пишет Sky News со ссылкой на соответствующее заседание суда.

Инцидент, из-за которого Бекхэм понес наказание, произошел в Лондоне в конце ноября прошлого года. Прохожий сфотографировал бывшего футболиста с телефоном за рулем его Bentley и передал снимки полиции. Как пояснил прокурор Мэттью Спрат, движение машин был медленным, однако Бекхэм не следил за дорогой, а смотрел в смартфон, что незаконно в Британии.

Таким образом Бекхэм получил еще шесть штрафных баллов в дополнение к шести за превышение скорости. В Британии водитель лишается прав при получении 12 или больше штрафных пунктов.

Изначально суд должен был состояться в заочном закрытом режиме, однако судьи решили провести заседание для уточнения деталей произошедшего. Бекхэм еще во время заочного рассмотрения отправил письмо с признанием вины, а на суде его юрист заявил, что экс-футболист не помнит деталей произошедшего. В итоге бывший футболист заплатит £750 штрафа, его также обязали выплатить дополнительные издержки на £175 (суммарно примерно $1200).