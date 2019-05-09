СМИ узнали о блокировке соцсетей в Казахстане в день протестных митингов

СМИ узнали о блокировке соцсетей в Казахстане в день протестных митингов

В Казахстане заблокированы ведущие соцсети и сайты нескольких местных СМИ, пишут агентство «Фергана» и местное отделение «Радио Свобода».

Речь идет о Telegram, Facebook, YouTube и Instagram. Соцсеть «ВКонтакте» остается доступной, уточняет «Фергана». Среди сайтов, доступ к которым ограничен, — «Радио Свобода», Vlast.kz и Village.kz. По данным корреспондентов «РИА Новости», в стране в целом наблюдаются проблемы с онлайн-услугами — например, в некоторых магазинах невозможно оплатить покупки пластиковой картой.

Местные издания отмечают, что запрещенное в стране движение «Демократический выбор Казахстана» ранее заявляло о планах 9 мая провести в Алма-Ате, Нурсултане и других городах протестные шествия параллельно с поддерживаемой властями акцией «Бессмертный полк». В местной Генпрокуратуре сообщали, что участники несанкционированных акций будут привлечены к ответственности.

В начале мая власти города Актобе в Казахстане сообщили, что решили отказаться от проведения акции «Бессмертный полк». Официально такое решение было принято после обращения участников акций предыдущих лет, пожаловавшихся на выброшенные в урны портреты погибших в Великой Отечественной войне. Кроме того, власти выразили опасение, что из-за проведения акции на дорогах могут образоваться заторы.