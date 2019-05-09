Депутат Рады заявил о нападении радикалов на ехавших отмечать 9 Мая людей

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,07 -0,34 EUR Бирж. 72,86 -0,30 Brent 70,35 +0,34% USD Нал. 65,96 65,07 EUR Нал. 73,95 72,92 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1199 +0,0008 BTC/USD Бирж. 6 207,90 +6,30 IMOEX 2 544,43 -0,81% RTSI 1 233,05 -0,39% DJIA 25 643,39 -1,25% Nasdaq 7 824,13 -1,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,99%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,99%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Ведущего BBC уволили за сравнение сына Меган Маркл с обезьяной Общество, 17:13 Акция «Бессмертный полк» в Москве. Фоторепортаж Общество, 16:50  Нечего надеть: подберите гардероб на весну за одну минуту РБК и KUPIVIP.RU, 16:42 СМИ узнали о блокировке соцсетей в Казахстане в день протестных митингов Технологии и медиа, 16:39 Путин поддержал отмену пролета авиации на параде в Москве Политика, 16:35 Депутат Рады заявил о нападении радикалов на ехавших отмечать 9 Мая людей Общество, 16:13 Песков заявил об отсутствии разговоров о встрече Путина с Трампом в Осаке Политика, 15:57 Власти Москвы сообщили о мерах безопасности на время празднования 9 Мая Общество, 15:52 Как предприятию удалось стать лидером зефирно-мармеладного бизнеса РБК и ВТБ, 15:40 Тренер сборной России исключил из состава второго хоккеиста за сутки Спорт, 15:30 Путин и Лановой прошли во главе колонны на акции «Бессмертный полк» Общество, 15:17 США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Общество, 15:16 В Баку умер народный артист СССР Ариф Меликов Общество, 15:11 Инвесторы оценили акции HeadHunter в рамках IPO Технологии и медиа, 14:44
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Депутат Рады заявил о нападении радикалов на ехавших отмечать 9 Мая людей

Под Кривым Рогом радикалы забросали камнями людей, которые ехали на автобусах в Днепр праздновать День Победы. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул на своей странице в Facebook.

Запись в facebook пользователя Олександр Вілкул

По данным парламентария, радикалы в балаклавах разбили камнями стекла в автобусах, после чего скрылись. Он подчеркнул, что нападение в том числе было совершено на «пенсионеров и людей с детьми».

Сейчас на месте работает полиция, добавил Вилкул и сообщил, что берет расследование под свой контроль. Депутат также опубликовал кадры якобы поврежденных радикалами автобусов — на лобовом стекле одного из них видна круглая вмятина.

Ранее в Киеве задержали Елену Бережную, организатора аналогичной «Бессмертному полку» акции «Никто не забыт. Ничто не забыто». По ее словам, полицейским не понравилось, что Бережная распространяет запрещенные в стране георгиевские ленточки.

Теги: радикалы, нападение, Верховная рада
Материалы по теме
Основателя аналогичной «Бессмертному полку» акции задержали в Киеве
Политика
Захарова напомнила украинскому МИДу дату окончания Второй мировой войны
Политика
Основатели «Бессмертного полка» ответили Порошенко на слова о «ряженых»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter