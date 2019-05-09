Депутат Рады заявил о нападении радикалов на ехавших отмечать 9 Мая людей

Под Кривым Рогом радикалы забросали камнями людей, которые ехали на автобусах в Днепр праздновать День Победы. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул на своей странице в Facebook.

Запись в facebook пользователя Олександр Вілкул

По данным парламентария, радикалы в балаклавах разбили камнями стекла в автобусах, после чего скрылись. Он подчеркнул, что нападение в том числе было совершено на «пенсионеров и людей с детьми».

Сейчас на месте работает полиция, добавил Вилкул и сообщил, что берет расследование под свой контроль. Депутат также опубликовал кадры якобы поврежденных радикалами автобусов — на лобовом стекле одного из них видна круглая вмятина.

Ранее в Киеве задержали Елену Бережную, организатора аналогичной «Бессмертному полку» акции «Никто не забыт. Ничто не забыто». По ее словам, полицейским не понравилось, что Бережная распространяет запрещенные в стране георгиевские ленточки.