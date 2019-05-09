В Баку умер народный артист СССР Ариф Меликов

В Баку в возрасте 85 лет умер народный артист СССР, композитор Ариф Меликов. Об этом сообщается на сайте Минкультуры Азербайджана.

Прощание с артистом состоялось в четверг, 9 мая, в Бакинской музыкальной академии. ТАСС отмечает, что композитора похоронят в первой Аллее почетного захоронения.

Меликов родился 13 сентября 1933 года в Баку. В 1953 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию. Он начал свою карьеру в качестве учителя в Шушинской городской музыкальной школе, а затем работал в консерватории. С 1986 года он был профессором и заведующим кафедрой композитора, в том же году ему присвоили звание народного артиста СССР.

Наиболее известным его произведением стал балет 1961 года «Легенда о любви», который поставили многие театры по всему миру. В России спектакль играли в Большом и Мариинском театрах.