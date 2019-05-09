Основателя аналогичной «Бессмертному полку» акции задержали в Киеве

Организатор акции «Никто не забыт. Ничто не забыто» Елена Бережная сообщила РБК, что ее ранее задержала полиция из-за сообщений о том, что она якобы распространяла запрещенные в стране георгиевские ленты.

«Только через два часа после задержания мне сообщили причину — что я якобы раздавала георгиевские ленты. Но это не так, я ничего не раздавала. В конечном счете я написала объяснительную и меня отпустили», — сказала она.

Бережная добавила, что, по данным организаторов, акция в Киеве собрала около 50 тыс. людей.

Соратник Елены Бережной Андрей Иванов сообщил РБК, что активистку отпустили из полиции. «Ранее ее задержали в Киеве на акции «Никто не забыт, ничто не забыто», потому что некие граждане сообщили правоохранительным органам, что она распространяет георгиевские ленты. В данный момент она отпущена, продолжает общение с ветеранами и празднует День Победы», — отметил он.