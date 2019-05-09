Общество , 12:08
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Ветеран поблагодарил Путина за «операцию в Крыму»
Перед началом парада Победы на Красной площади во время приветственной встречи президента с ветеранами один из них поблагодарил Путина за возвращение Крыма. Трансляцию с Красной площади вел «Первый канал».
«Товарищ главнокомандующий, я восхищен вашей операцией в Крыму. Молодец», — сказал ветеран, пожимая Путину руку.
На парад Победы 9 мая на Красной площади Владимир Путин прибыл вместе с экс-главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и премьером Дмитрием Медведевым. Они вместе поприветствовали ветеранов и пообщались с ними до начала парада.
В параде приняли участие более 13 тыс. военнослужащих. Воздушную часть парада Минобороны отменило из-за погодных условий.