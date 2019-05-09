Путин поздравил руководство Израиля с Днем независимости страны

Президент России Владимир Путин поздравил президента Израиля Реувена Ривлина и премьер-министра Биньямина Нетаньяху с 71-й годовщиной провозглашения независимости страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Символично, что в этом году национальный праздник вашей страны совпадает с Днем Великой Победы, которая избавила мир от фашистской чумы и спасла еврейский народ от истребления», — сказал он в телеграмме, направленной руководству Израиля.

Путин также высоко оценил дружественный характер отношений двух стран и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества. Он добавил, что Россия намерена продолжать активно работать над достижением мирного урегулирования на Ближнем Востоке, которое способствовало бы безопасности и развитию Израиля и государств региона.

День независимости Израиля является главным государственным праздником страны, который посвящен памяти о подписании Декларации независимости 14 мая 1948 года. В этот же день первый премьер-министр страны Давид Бен-Гурион объявил о создании нового государства.