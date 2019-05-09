Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз по итогам победного матча в 1/2 Лиги чемпионов УЕФА с голландским «Аяксом» рассказал, что наставник команды Маурисио Почеттино перед началом матча упоминал игру «Ливерпуля» с «Барселоной».

По словам Роуза, тренер лондонского клуба не был против поражения команды, однако футболисты должны были это сделать красиво, сообщает Daily Mail.

«Мы смотрели матч «Ливерпуля» с «Барселоной» прошлым вечером. Он показал, что еще ничего не закончено, пока матч действительно не завершится. Мы были разочарованы тем, как мы начали первый матч, и сегодня мы начали его так же. Но во втором тайме у нас получилось. Шеф (Маурисио Почеттино — ред.) говорил о матче «Ливерпуля» в отеле перед игрой. Он сказал, что не будет огорчен поражению, если мы уступим, играя правильно. Нам повезло пройти дальше, и мы с нетерпением ждем финала Лиги чемпионов», — приводит издание слова футболиста.

7 мая «Барселона» на стадионе Энфилд во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА против «Ливерпуля» потерпела поражение от каталонского клуба со счетом 4:0. Первая встреча этих клубов завершилась победой испанцев со счетом 3:0.