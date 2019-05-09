«Тоттенхэм» вышел в финал Лиги чемпионов благодаря хет-трику Моуры

«Тоттенхэм» стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА вслед за «Ливерпулем» благодаря хет-трику бразильского полузащитника Лукаса Моуры. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

В ответном матче 1/2 финала матче с голландским «Аяксом» на амстердамской «Йохан Кройфф Арене» английский клуб одержал победу со счетом 3:2 несмотря на то, что после первого тайма лондонцы проигрывали 0:2.

Бразилец стал лишь пятым игроком, которому удалось оформить хет-трик в полуфинале Лиги чемпионов. Моура забил забил третий гол в добавленное время. Ранее это удавалось сделать Алессандро Дель Пьеро, Ивице Оличу, Роберту Левандовски и Криштиану Роналду.

До полуфинала плей-офф Лиги чемпионов «Тоттенхэм» и «Аякс» ранее провели друг против друга два матча. Оба закончились победой английской команды.

В финале турнира «Тоттенхем» и «Ливерпуль» сыграют 1 июня на стадионе в Мадриде.