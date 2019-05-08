Захарова напомнила украинскому МИДу дату окончания Второй мировой войны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала опубликованное 8 мая в Twitter украинского Министерства иностранных дел сообщение, в котором говорилось, что «в этот день отмечается 74-я годовщина окончания Второй мировой войны».

По мнению Захаровой, официальный Киев «доигрался, переписывая историю» и «потерялся во вселенной». «Все смешалось в освобожденных от исторической памяти головах», — написала она в Facebook.

Представитель российского МИДа напомнила, что днем завершения Второй мировой войны считается 2 сентября 1945 года.

8 мая на Украине празднуют День памяти и примирения, который стал официальным праздником с 2015 года. Символом памяти служит красный мак. 9 мая с 2016 года в стране празднуется День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот день проходят общественные мероприятия, в том числе с участием первых лиц государства, в том числе торжественное возложение цветов к Вечному огню.

Акт о капитуляции Германии был подписан 8 мая 1945 года, в Советском Союзе в это время была ночь на 9 мая. Вторая мировая война официально завершилась 2 мая, когда капитулировала Япония. Западные страны отмечают День Победы 8 мая, Россия и СНГ — 9 мая.



