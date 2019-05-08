Полиция Москвы проверит информацию об осквернении могилы героя ВОВ

Полиция проводит проверку по сообщению о краже с могилы на Троекуровском кладбище. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД в ответ на вопрос об осквернении захоронения советского летчика Михаила Одинцова.

«Проводится проверка по заявлению мужчины 1952 года рождения, который сообщил о краже с места захоронения на Троекуровском кладбище. Заявление было зарегистрировано в установленном законом порядке», — сказал представитель управления.

Заявление в полицию подали 7 мая. О том, что неизвестные осквернили могилу Одинцова, РБК сообщила родственница ветерана Ольга Шатрова. По ее словам, злоумышленники выломали статуэтку самолета Ил-2, установленную на надгробии, о чем она узнала от сына летчика Дмитрия Одинцова. Она отметила, что статуэтки не было уже накануне первомайских праздников.

Московская городская организация ГБУ «Ритуал» восстановит пропавшую модель самолета с могилы летчика, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

Михаил Одинцов умер в декабре 2011 года в возрасте 90 лет. К концу Великой Отечественной войны он совершил 215 боевых вылетов, был дважды удостоен звания Герой Советского Союза.