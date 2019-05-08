Путин потребовал пресечь проведение госзакупок под конкретные компании

Сомнительные практики организации конкурсов для госзакупок необходимо пресекать, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Стенограмма его выступления размещена на сайте Кремля.

Президент отметил, что при составлении технических заданий для участников аукционов документы зачастую «рисуются под конкретного производителя», в том числе и под зарубежные компании, а другие предприятия при этом «задвигаются на периферию» и не имеют шанса на успех из-за того, как составлена документация.

«Такую сомнительную практику прошу прекратить, пресечь, — сказал Путин. — Получать заказы должен не тот, кто ближе к распорядителям средств, а тот, кто дает лучшие предложения и по качеству, и по цене, и по надежности», — подчеркнул президент.

Глава государства также напомнил, что одной из системных задач национальных проектов является формирование дополнительного спроса на отечественную промышленную и высокотехнологичную продукцию.«Дать нашим предприятиям — крупным, средним и малым — уникальную возможность закрепиться на внутреннем рынке, на собственном рынке, нарастить объем и качество выпускаемой техники и начать в конечном итоге экспорт», — сказал он, подчеркнув, что для того, чтобы программа нацпроектов сработала, действовать нужно «в конкурентной среде».

Программы национальных проектов, разработанные правительством, определяют целевые показатели направлений работы российских властей на ближайшие шесть лет. Всего таких направлений 12 — демография, здравоохранение, образование, наука, культура, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. Расходы на их реализацию оценили в 25,7 трлн руб.