СК завел дела после взрыва на кладбище и обстрела машины в Донбассе

СК завел дела после взрыва на кладбище и обстрела машины в Донбассе

Следственный комитет России завел уголовные дела после взрывов на кладбище и обстрела гражданского автомобиля украинскими силовиками в Донбассе, в результате чего пострадали мирные жители, сообщается на сайте ведомства.

Дела открыты по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

«Украинская сторона продолжает игнорировать ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, предусмотренные протоколом о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандумом к нему», — сказано в заявлении СК.

На Новодевичьем кладбище в Донецке 3 мая украинские военные разместили мину, которая сдетонировала, после того как ее задела 69-летняя женщина, убиравшая одну из могил. Сообщалось, что женщина находится в тяжелом состоянии, так как получила множественные ранения от осколков.

Обстрел гражданского автомобиля, который не был военной целью, украинские силовики провели 5 мая. В результате ранения получил 36-летний водитель машины, который в момент обстрела ехал по дороге.