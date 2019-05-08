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Ferrari $150 (+8,32%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Во Владимире координатора Gulagu.net арестовали на пять суток

Координатора правозащитного проекта Gulagu.net Бориса Ушакова арестовали на пять суток из-за обвинений в отказе от прохождения медицинского освидетельствования. Решение суда предоставил в распоряжение РБК основатель проекта Владимир Осечкин.

Как следует из материалов суда, 14 марта Ушаков отказался выполнить требование полицейского о прохождении освидетельствования на наркотическое опьянение. Полицейский свое требование мотивировал тем, что Ушаков проявлял признаки такого состояния.

Защита Ушакова настаивала, что у полицейского не было оснований задерживать правозащитника. Ушаков отказался проходить освидетельствование, так как наркотических средств не употреблял. Суд отказался исполнить ходатайство защиты, предлагавшей получить сведения о том, состоит ли Ушаков на учете у нарколога-психиатра, сочтя эту информацию «не относящейся к юридически значимой».

Суд назначил Ушакову административный арест на срок пять суток.

Адвокат Ушакова Нелли Шишова сообщила РБК, что на решение суда подана апелляция.

«Я подала апелляцию на вынесенное решение мировым судом судебного участка № 6 Ленинского района [Владимира], по которому Борис Ушаков признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Мы просим это постановление отменить и прекратить производство по делу», — рассказала Шишова.

Проект Gulagu.net занимается борьбой с коррупцией и пытками в России. В частности, активисты проекта занимались проблемой пыток в исправительных учреждениях. Как утверждает Осечкин, из-за правозащитной деятельности Борис Ушаков подвергается преследованию со стороны силовых структур. Так, в декабре 2018 года Ушаков выступил на пресс-конференции, на которой рассказал о случаях пыток в учреждениях УФСИН по Владимирской области. После этого ему начали поступать угрозы.

13 марта, за день до задержания, неизвестные потребовали от Ушакова покинуть Владимир. Вечером в тот же день на него было совершено покушение. Как писал «Дождь», когда Ушаков поздно вечером возвращался домой, неизвестный достал пистолет и начал целиться в него. Ушакову удалось убежать. После нападения Ушаков вызвал полицию, однако, как сообщал Осечкин, вместо вызова опергруппы полицейский попытался отправить Ушакова на медицинское освидетельствование.

Теги: Gulagu.net, правозащитники, новости РБК
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