Во Владимире координатора Gulagu.net арестовали на пять суток

«Я подала апелляцию на вынесенное решение мировым судом судебного участка № 6 Ленинского района [Владимира], по которому Борис Ушаков признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Мы просим это постановление отменить и прекратить производство по делу», — рассказала Шишова.

Проект Gulagu.net занимается борьбой с коррупцией и пытками в России. В частности, активисты проекта занимались проблемой пыток в исправительных учреждениях. Как утверждает Осечкин, из-за правозащитной деятельности Борис Ушаков подвергается преследованию со стороны силовых структур. Так, в декабре 2018 года Ушаков выступил на пресс-конференции, на которой рассказал о случаях пыток в учреждениях УФСИН по Владимирской области. После этого ему начали поступать угрозы.

13 марта, за день до задержания, неизвестные потребовали от Ушакова покинуть Владимир. Вечером в тот же день на него было совершено покушение. Как писал «Дождь», когда Ушаков поздно вечером возвращался домой, неизвестный достал пистолет и начал целиться в него. Ушакову удалось убежать. После нападения Ушаков вызвал полицию, однако, как сообщал Осечкин, вместо вызова опергруппы полицейский попытался отправить Ушакова на медицинское освидетельствование.