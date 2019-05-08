Во Владимире координатора Gulagu.net арестовали на пять суток

Координатора правозащитного проекта Gulagu.net Бориса Ушакова арестовали на пять суток из-за обвинений в отказе от прохождения медицинского освидетельствования. Решение суда предоставил в распоряжение РБК основатель проекта Владимир Осечкин.
Как следует из материалов суда, 14 марта Ушаков отказался выполнить требование полицейского о прохождении освидетельствования на наркотическое опьянение. Полицейский свое требование мотивировал тем, что Ушаков проявлял признаки такого состояния.
Защита Ушакова настаивала, что у полицейского не было оснований задерживать правозащитника. Ушаков отказался проходить освидетельствование, так как наркотических средств не употреблял. Суд отказался исполнить ходатайство защиты, предлагавшей получить сведения о том, состоит ли Ушаков на учете у нарколога-психиатра, сочтя эту информацию «не относящейся к юридически значимой».
Суд назначил Ушакову административный арест на срок пять суток.
Адвокат Ушакова Нелли Шишова сообщила РБК, что на решение суда подана апелляция.