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Pfizer $48 (+17,02%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
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«Руслайн» отложил вылет пассажирского лайнера из-за задымления

Вылет пассажирского лайнера из аэропорта Белгорода в Калининград отложили из-за задымления в салоне. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиаперевозчика «Руслайн».

«При рулении на взлетно-посадочную полосу экипажем было обнаружено незначительное задымление в задней части салона. Командир экипажа принял решение о прекращении выполнения задания и высадке пассажиров. 43 пассажира были доставлены в здание аэровокзала», — говорится в сообщении.

Пассажирам задержанного рейса был предоставлен запасной борт, который вылетел в Калининград в 6:30 мск.

Согласно данным FlightRadar, рейсы по этому направлению выполняются на самолетах Bombardier CRJ-100.

В ночь на среду в Шереметьево был задержан вылет рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Ригу и в Минск. Пассажир одного из рейсов сообщил, что перед взлетом к самолету подъехали пожарные машины, а в салоне чувствовался запах гари.

Теги: новости РБК, Белгород, Калининград
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