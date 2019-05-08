«Руслайн» отложил вылет пассажирского лайнера из-за задымления

Вылет пассажирского лайнера из аэропорта Белгорода в Калининград отложили из-за задымления в салоне. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиаперевозчика «Руслайн».

«При рулении на взлетно-посадочную полосу экипажем было обнаружено незначительное задымление в задней части салона. Командир экипажа принял решение о прекращении выполнения задания и высадке пассажиров. 43 пассажира были доставлены в здание аэровокзала», — говорится в сообщении.

Пассажирам задержанного рейса был предоставлен запасной борт, который вылетел в Калининград в 6:30 мск.

Согласно данным FlightRadar, рейсы по этому направлению выполняются на самолетах Bombardier CRJ-100.

В ночь на среду в Шереметьево был задержан вылет рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Ригу и в Минск. Пассажир одного из рейсов сообщил, что перед взлетом к самолету подъехали пожарные машины, а в салоне чувствовался запах гари.