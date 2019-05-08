В Совфеде назвали странной идею украинского эксперта о ядерных минах

Украина не является ядерным государством, и предложение разместить на границе с Россией ядерно-минные заграждения является странным, заявил РБК сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Мне кажется, что это в разряде, кто что оригинальное скажет, друг перед другом соревнуются», — сказал он, отметив, что идея, по его мнению, вряд ли получит поддержку европейских стран.

«Эти ядерные мины будут поражать и собственное население Украины», — подчеркнул Цеков.

О возможности разместить такие мины на границе с Россией в эфире украинского телеканала «Обозреватель» сказал военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. Он подчеркнул, что Будапештский меморандум 1994 года не запрещает стране разрабатывать «систему доставки тактического ядерного оружия» и подготавливать размещение мин на российско-украинской границе.

«Только каким образом ядерные мины попадут туда и попадут ли, правда это или нет, надо держать в тайне», — добавил он.