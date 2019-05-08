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Pfizer $48 (+17,1%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
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Политика ,  
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В Совфеде назвали странной идею украинского эксперта о ядерных минах

Украина не является ядерным государством, и предложение разместить на границе с Россией ядерно-минные заграждения является странным, заявил РБК сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Мне кажется, что это в разряде, кто что оригинальное скажет, друг перед другом соревнуются», — сказал он, отметив, что идея, по его мнению, вряд ли получит поддержку европейских стран.

«Эти ядерные мины будут поражать и собственное население Украины», — подчеркнул Цеков.

О возможности разместить такие мины на границе с Россией в эфире украинского телеканала «Обозреватель» сказал военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. Он подчеркнул, что Будапештский меморандум 1994 года не запрещает стране разрабатывать «систему доставки тактического ядерного оружия» и подготавливать размещение мин на российско-украинской границе.

«Только каким образом ядерные мины попадут туда и попадут ли, правда это или нет, надо держать в тайне», — добавил он.

В тексте меморандума Украина названа государством, не обладающим ядерным оружием. Документ также фиксирует обязательства Киева «об удалении всех ядерных вооружений с ее территории».

Теги: Крым, Украина, ядерное оружие, новости РБК
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