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Pfizer $48 (+17,1%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
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В Британии назвали самые популярные виды обмана туристов

Британская туристическая ассоциация ABTA и организации Action Fraud и Get Safe Online подготовили отчет о мошенничестве в сфере туризма, передает The Sun. Основной вид обмана связан с авиаперелетами.

Всего авторы отчета изучили случаи 4,4 тыс. человек, пострадавших от мошенников. 53% из них рассказали, что их обманули тем или иным образом, связанным с авиабилетами. Мошенники распространяют информацию о якобы бесплатных или очень дешевых авиаперелетах в соцсетях, добиваясь кражи личных данных заинтересовавшихся пользователей. Иногда мошенники реализуют поддельные авиабилеты.

Еще 25% случаев обмана связаны с размещением. Многие из этих случаев происходили с туристами в Испании и Франции. Туристы бронируют по фальшивым объявлениям несуществующие виллы, либо виллы, которые сдаются без ведома их настоящего владельца.

Еще один вид мошенничества связан с турами для верующих и паломников. Их зачастую предлагают агентства, не имеющие опыта работы в данной сфере, а стоимость туров достигают 10 тыс. фунтов ($13 тыс.).

Теги: туристы, мошенничество
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