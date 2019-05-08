В Германии 25 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком

В Германии 25 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком

В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн близ города Рендсбурга произошло столкновение поезда с грузовым автомобилем, находившимся на путях. Об этом сообщает NDR.

С грузовиком столкнулся пригородный поезд. По данным полиции, при столкновении пострадали 25 человек, из них пятеро — серьезно. У одного из них травмы, опасные для жизни. Пострадавших в клиники доставили машины скорой помощи и вертолеты. Железнодорожная линия оказалась закрыта.

28 марта в Италии при столкновении двух пассажирских поездов пострадали около 50 человек. Поезда столкнулись из-за того, что один из составов отправился от станции на запрещающий сигнал семафора. Машинист вовремя заметил ехавший навстречу поезд и резко затормозил. В результате столкновения пассажиры получили травмы легкой степени тяжести.