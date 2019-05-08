В Японии 13 детей пострадали после наезда автомобиля

В японском городе Оцу, префектура Сига, автомобиль врезался в толпу воспитанников детского сада, в результате чего 13 детей был госпитализированы. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, пострадали дети в возрасте двух и трех лет. Четверо из госпитализированных детей находятся в бессознательном состоянии.

Кроме того, в больницу были доставлены двое воспитателей, которые гуляли с детьми.

По данным полиции, наезд автомобиля на толпу оказался случайным. На одном из городских перекрестков произошло ДТП с участием двух машин, одну из которых после столкновения отбросило в гуляющую рядом группу из детского сада.