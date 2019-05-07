Объем купюр ₽2000 в обороте вырос в 16 раз за год

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,40 +0,17 EUR Бирж. 73,13 +0,06 Brent 70,11 -1,03% USD Нал. 65,71 63,94 EUR Нал. 73,65 71,61 USD ЦБ 65,22 -0,12 EUR ЦБ 73,08 -0,03 EUR/USD 1,1184 -0,0012 BTC/USD Бирж. 6 161,10 +131,10 IMOEX 2 565,10 -0,57% RTSI 1 237,86 -0,62% DJIA 25 866,77 -2,16% Nasdaq 7 925,85 -2,43%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Pfizer $48 (+18,02%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Pfizer $48 (+18,02%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 65,22 (-0,12) Quote, 12:19
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 73,08 (-0,03) Quote, 12:19
39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 22:18 Российский фонд подал к Литве иск на €1 млрд из-за национализации Snoras Финансы, 22:14 «Росконгресс» прокомментировал сообщения об участии Мадуро в ПМЭФ-2019 Политика, 22:05 Лига чемпионов по футболу. «Ливерпуль» — «Барселона». Онлайн Спорт, 22:00 СМИ узнали об отказе служб Шереметьево от «пожарной из города» для SSJ100 Общество, 21:47 Порошенко уволил главу Нацгвардии Украины Политика, 21:26 Объем купюр ₽2000 в обороте вырос в 16 раз за год Финансы, 21:19 Disney назвала даты выпуска новых «Звездных войн» Общество, 21:12 Суд снял с блогера Соколовского судимость за экстремизм Общество, 20:59 Дежавю по-турецки: в Стамбуле назначены повторные выборы мэра Политика, 20:54 СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов SSJ100 с диспетчерами Общество, 20:47 В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт Общество, 20:40 ФСБ задержала в Крыму организаторов сети подпольных казино Общество, 20:35 Центробанк показал почти полтриллиона рублей убытков второй год подряд Финансы, 20:29
Финансы ,  
0 
Объем купюр ₽2000 в обороте вырос в 16 раз за год

По итогам 2018 года купюра 2000 руб. заняла третье место по удельному весу во всем обороте наличных денег в России, следует из годового отчета Банка России.

На 1 января 2018 года в наличном обороте находилось двухтысячерублевых купюр на сумму 27,7 млрд руб., а на 1 января 2019 года — уже на сумму 447 млрд руб. Число новых банкнот достоинством 2000 руб. выросло тем самым в 16 раз. Удельный вес их во всем обороте вырос с 0,3% до 4,4%.

Первое место с 74,9% удельного веса занимают купюры 5000 руб., второе место с 16,3% — купюры 1000 руб.

Купюра 2000 руб. с изображением Владивостока была введена в обращение в октябре 2017 года вместе с купюрой номиналом 200 руб. с изображением Крыма. Объем последней в обращении вырос за год еще сильнее — в 24 раза — но в удельном весе «крымская» банкнота занимает пока скромные 0,3%.

В целом же, по данным ЦБ, за год денежная масса банкнот выросла на 8,1%, до 10,22 трлн руб. Растет число купюр номиналом 200, 2000 и 5000 руб. Число купюр номиналом 10, 50, 100, 500 и 1000 руб. сокращается.

В течение прошлого года банкноты номиналом 10 руб. продолжали заменяться монетами аналогичного номинала, следует из отчета ЦБ. Объем десятирублевых монет в обращении вырос за год на 7,3% и достиг 6,27 млрд штук (или 62,67 млрд руб.). Десятирублевых купюр к концу прошлого года в обращении оставалось лишь 385 млн штук. При этом в обращении остались и банкноты номиналом 5 руб. — их ЦБ насчитал 7 млн штук на сумму 35,6 млн руб.

Теги: рубль, Владивосток, купюра
Материалы по теме
Центробанк показал почти полтриллиона рублей убытков второй год подряд
Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Экономика
Эксперты предсказали снижение курса рубля на фоне смягчения политики ЦБ
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter