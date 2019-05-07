Умерла автор романа о гардемаринах Нина Соротокина

Писательница Нина Соротокина, по роману которой был написан сценарий к сериалам о гардемаринах, умерла в возрасте 84 лет. Об этом написала в своем Instagram режиссер Светлана Дружинина.

https://www.instagram.com/p/BxKN276n1Ty/

Внук Нины Соротокиной Николай Улинич подтвердил РБК смерть писательницы. «Да, к сожалению все верно. Она умерла ночью сегодня в больнице. Прощание организовывает администрация города Троицк 10 мая. Когда и где, пока не знаю», — сказал он.

Соротокина написала несколько книг исторической беллетристики. Самым известным ее произведением стал роман «Трое из навигацкой школы», который стал основой популярных сериалов про гардемаринов. Писательница выступила как соавтор сценариев к фильмам «Гардемарины, вперед!», который вышел в 1987 году, «Виват, гардемарины!» 1991 года и «Гардемарины-3» 1992 года.