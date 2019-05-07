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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам

Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.

Кроме того, осужденный должен будет выплатить компенсации в размере 60 тыс. норвежских крон (примерно $6.8 тыс.) троим сотрудникам банка, которым он при ограблении угрожал оружием.

Адвокат россиянина Ульф Хансен сообщил NRK, что его клиент пока не решил, будет ли он обжаловать приговор.

«Вердикт оказался сравнительно мягким, особенно по сравнению с тем, что просило обвинение, но все-таки хуже, чем мы надеялись», — сказал юрист.

В декабре 2018 года сообщалось, что 29-летний гражданин России, находившийся на Шпицбергене в качестве туриста, ограбил банк в городе Лонгийр, похитив 70 тыс. норвежских крон. Он использовал винтовку, которую взял напрокат в том же городе. Вскоре полиция арестовала россиянина в центре Лонгийра и вернула похищенную сумму в банк.

Теги: Норвегия, Шпицберген
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