СМИ сообщили о самоубийстве бывшего хоккеиста «Авангарда» и «Лады»

42-летний бывший вратарь cборной Чехии по хоккею, а также омского «Авангарда» и тольяттинской «Лады», чех Адам Свобода скончался во вторник, 7 мая. Об этом РБК заявили в Федерации хоккея Чехии. О смерти Свободы также сообщается на странице «Авангарда» в Twitter.

Чешская газета Hokej пишет, что экс-хоккеист покончил с собой. Об этом же сообщает Sport.cz со ссылкой на представителя полиции. В ответ на вопрос о причинах смерти спортсмена в чешской федерации хоккея посоветовали РБК направить им письменный запрос.

Свобода выступал за сборную Чехии в 2001–2008 годах и выиграл золотую и серебряную медали чемпионатов мира. Он также дважды побеждал в чешской Экстралиге. В составе «Лады» голкипер выступал в сезоне 2005–2006 годов, в «Авангарде» — в сезоне 2008–2009 годов. Свобода завершил карьеру в 2017 году в казахстанском «Бейбарысе».