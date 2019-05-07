Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам

Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год. Данные опубликованы на сайте Мосбиржи.

Накануне на закрытии торгов акции стоили 2130 руб., а на открытии 7 мая — 1975 руб. По данным на 11:57 мск, акции «Башнефти» торговались на отметке 2016,5 руб., что на 5,33% меньше цены закрытия. Позднее котировки подросли до 2030 руб.

Торги префами «Башнефти» в понедельник закрылись на отметке 1931 руб., цена открытия во вторник составила 1745 руб. По данным на 11:57 мск, они снизились на 7,2% по сравнению с ценой закрытия до 1792 руб.

6 мая совет директоров «Башнефти» рекомендовал направить на выплату дивидендов по акциям более 28,2 млрд руб. по итогам прошлого года. При этом чистая прибыль компании составила более 101,8 млрд руб.

Размер средств, направленных на выплату дивидендов, аналогичен прошлогоднему.