Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК. Об этом он заявил в эфире NewsOne.

«Украина смогла нанести по России мощнейший экономический удар. Скажем, поставлять двигатели для вертолетов — это должно было погубить целую отрасль. Но на самом деле Россия создала собственную отрасль производства вертолетных двигателей», — сказал экс-министр.

Также, по словам Суслова, отказ поставлять двигатели нанес удар по российскому судостроению. «Подкосило на год-другой, задержка была по сдаче многих кораблей, но они создали собственную такую отрасль. Они потратили огромные усилия, чтобы это компенсировать», — добавил он.

Суслов был министром экономики Украины в 1997–1998 годах.

Летом 2014 года президент Украины Петр Порошенко запретил сотрудничество с Россией в сфере военно-промышленного комплекса.