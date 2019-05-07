«Мосгортранс» организовал бесплатные автобусы до кладбищ на Радоницу

«Мосгортранс» организовал бесплатные автобусы до кладбищ на Радоницу

«Мосгортранс» запустил бесплатные автобусные маршруты до кладбищ, расположенных неподалеку от Москвы, на 7 мая, на Радоницу, когда православные христиане отмечают день поминовения усопших. Схема движения автобусных экспрессов размещена на официальном сайте «Мосгортранса».

В дополнение к действующим маршрутам будут запущены дополнительные автобусы:

до Николо-Архангельского кладбища от метро «Новокосино»;

до Домодедовского кладбища от метро «Домодедовская»;

до Щербинского кладбища от метро «Улица Академика Янгеля»;

до Востряковского кладбища от метро «Юго-Западная» и «Озерная»;

до Митинского и Красногорского кладбищ от метро «Тушинская» и «Пятницкое шоссе»;

до Кузьминского кладбища от метро «Текстильщики» и «Люблино»;

до Котляковского кладбища от метро «Кантемировская»;

до Ракиток от метро «Теплый Стан».

Радоница выпадает на девятый день после Пасхи. В этот день принято навещать могилы близких и совершать панихиды.