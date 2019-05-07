Общество , 09:21 Сделано для агрегаторов
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«Мосгортранс» организовал бесплатные автобусы до кладбищ на Радоницу
«Мосгортранс» запустил бесплатные автобусные маршруты до кладбищ, расположенных неподалеку от Москвы, на 7 мая, на Радоницу, когда православные христиане отмечают день поминовения усопших. Схема движения автобусных экспрессов размещена на официальном сайте «Мосгортранса».
В дополнение к действующим маршрутам будут запущены дополнительные автобусы:
- до Николо-Архангельского кладбища от метро «Новокосино»;
- до Домодедовского кладбища от метро «Домодедовская»;
- до Щербинского кладбища от метро «Улица Академика Янгеля»;
- до Востряковского кладбища от метро «Юго-Западная» и «Озерная»;
- до Митинского и Красногорского кладбищ от метро «Тушинская» и «Пятницкое шоссе»;
- до Кузьминского кладбища от метро «Текстильщики» и «Люблино»;
- до Котляковского кладбища от метро «Кантемировская»;
- до Ракиток от метро «Теплый Стан».
Радоница выпадает на девятый день после Пасхи. В этот день принято навещать могилы близких и совершать панихиды.