Декан факультета МГУ заявил о задержании напавшего на охранников студента

На философском факультете МГУ отчисленный студент разрисовал стены и картины внутри здания оскорбительными надписями в адрес декана Владимира Миронова, а впоследствии сломал руку охраннице и был задержан полицией. Об этом сам Миронов рассказал РБК.

«Есть студент, который был отчислен за нарушение правил общего распорядка, он напал на уборщицу, обвинял ее в воровстве. Я подписывал приказ о его отчислении. Видимо, спустя какое-то время ему стало обидно, он пришел на факультет и разрисовал все стены и репродукции картин», — пояснил Миронов и добавил, что надписи представляли собой фамилию декана и «неприятные эпитеты».

При этом, когда студент расписывал стены, его заметила охрана, на которую мужчина совершил нападение. Он сломал руку охраннице и был задержан полицией. «Как мне сказали, у него даже какие-то средства самообороны были при себе, не оружие, но какие-то палки стальные», — отметил декан и добавил, что студент ранее отличался «неадекватным» поведением и плохой успеваемостью.

Как уточняет НТВ, отчисленный — гражданин Китая. Агентство «Москва» со ссылкой на слова Миронова пишет, что он учился на втором курсе.