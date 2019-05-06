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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Декан факультета МГУ заявил о задержании напавшего на охранников студента

На философском факультете МГУ отчисленный студент разрисовал стены и картины внутри здания оскорбительными надписями в адрес декана Владимира Миронова, а впоследствии сломал руку охраннице и был задержан полицией. Об этом сам Миронов рассказал РБК.

«Есть студент, который был отчислен за нарушение правил общего распорядка, он напал на уборщицу, обвинял ее в воровстве. Я подписывал приказ о его отчислении. Видимо, спустя какое-то время ему стало обидно, он пришел на факультет и разрисовал все стены и репродукции картин», — пояснил Миронов и добавил, что надписи представляли собой фамилию декана и «неприятные эпитеты».

При этом, когда студент расписывал стены, его заметила охрана, на которую мужчина совершил нападение. Он сломал руку охраннице и был задержан полицией. «Как мне сказали, у него даже какие-то средства самообороны были при себе, не оружие, но какие-то палки стальные», — отметил декан и добавил, что студент ранее отличался «неадекватным» поведением и плохой успеваемостью.

Как уточняет НТВ, отчисленный — гражданин Китая. Агентство «Москва» со ссылкой на слова Миронова пишет, что он учился на втором курсе.

Теги: МГУ, декан, отчисление, новости РБК
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