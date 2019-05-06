Власти опубликовали фото перекрывшего Ленинский проспект в Москве ДТП

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter опубликовал фотографию с места аварии на Ленинском проспекте в Москве.

ДТП произошло с участием пяти автомобилей, одна машина в результате аварии вылетела на тротуар. Пострадавших нет, однако в результате происшествия движение в сторону области было ограничено. Позднее в ЦОДД уточнили, что проезд освобожден.

6 мая в центре столицы также произошло ДТП с внедорожником, в результате которого пострадали три сотрудника полиции. У машины были итальянские номера.