ФСБ запустила анонимный опрос об эффективности борьбы с коррупцией

Федеральная служба безопасности опубликовала на официальном сайте опрос для оценки эффективности борьбы с коррупцией.

В первую очередь ведомство интересует, одобряют ли россияне ужесточение мер, применяемых к коррупционерам, в том числе громкие аресты, а также считают ли они, что эти способы помогают сократить такие преступления.

Помимо этого, респонденты могут отметить, какие из предложенных мер эффективнее всего решают проблему, оценить уровень коррупции в различных государственных сферах (например, в здравоохранении, судебной системе и т.д.).

Необходимо также выбрать, как поступить, если стало известно о том, что должностное лицо занимается коррупцией. Кроме прочего, нужно указать, из каких источников респондент узнает об антикоррупционных мерах и как оценивает работу СМИ, освещающих эту информацию.

В конце опроса необходимо сообщить краткую информацию о себе: пол, возраст, степень образования, сферу занятости, уровень обеспеченности и т.п. Анкета также предлагает выбрать федеральный округ, в котором живет респондент, и населенный пункт. Имя и фамилию при этом сообщать не нужно.