В селе Пермского края объяснили субботник по сбору человеческих останков

В селе Крюково Пермского края ежегодно проводятся субботники по уборке человеческих останков из братской могилы времен Гражданской войны. Об этом специалист администрации поселения Вера Головнина сообщила радиостанции «Говорит Москва».

Она пояснила, что после строительства Воткинского водохранилища на реке Кама (заполнено в 1962–1964 годах) братскую могилу не перезахоронили. В результате берег реки рядом с селом оказался затоплен, и из него ежегодно вымываются кости, которые и собирают во время субботников. «На деревенском кладбище мы сделали братскую могилу. У нас там памятник стоит, огорожено оно. Ежегодно мы туда подхораниваем кости», — рассказала Головнина и уточнила, что субботники, в которых обычно участвуют 15–20 человек, проводятся больше десяти лет.

Головнина комментировала радиостанции публикацию в Сети фотографии объявления, на которых жителей села Крюково приглашают на субботник для уборки костей. «Потом, все-таки река, купаются люди. До того, как дадут воду из водохранилища, мы стараемся убрать это все», — рассказала Головнина.

РБК направил запрос в пресс-службу губернатора Пермского края.