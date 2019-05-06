На Украине грузовик с туристами упал в реку с 40-метровой высоты

На Украине грузовик с туристами упал в реку с 40-метровой высоты

Грузовой автомобиль рухнул с 40-метрового обрыва в реку Черный Черемош в Ивано-Франковской области. В результате инцидента погибли три человека, судьба еще одного остается неизвестной. Об этом сообщила государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

В кузове находились 23 человека: по предварительным данным, граждане Белоруссии. Как уточняет «112 Украина», все они — туристы. 19 человек удалось спасти. Трое с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

На месте ЧП работают спасатели. В операции участвуют 45 человек и девять единиц техники.