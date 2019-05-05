Минздрав заявил о тяжелом состоянии двух пассажиров загоревшегося лайнера

В результате возгорания самолета «Аэрофлота» после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево пострадали несколько человек, двое из них в тяжелом состоянии направлены в НИИ имени Вишневского, сообщили РБК в Минздраве России.

Там уточнили, что еще двоих получивших травмы пассажиров консультируют специалисты Минздрава и что при необходимости их направят в больницу. Трое пострадавших получили помощь амбулаторно и от госпитализации отказались. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Вероники Скворцовой, отметили в Минздраве.

«В результате происшествия в аэропорту Шереметьево на данный момент трое пострадавших госпитализированы в Химкинскую больницу в состоянии средней степени тяжести. На месте продолжают работать бригады скорой помощи и центра медицины катастроф», — уточнили РБК в минздраве Московской области.