СК опубликовал видео эвакуации с загоревшегося в Шереметьево самолета

Следственный комитет на своей странице в YouTube опубликовал видео эвакуации пассажиров с горящего самолета в Шереметьево.

Видео: Следственный комитет РФ

На кадрах видно, что вся задняя часть самолета охвачена сильным пламенем. Из передних дверей выпущены аварийные трапы, с которых спускаются люди и убегают в сторону от огня. Параллельно возгорание начинают тушить два пожарных автомобиля.

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