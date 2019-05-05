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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Емельяненко ответил на вопрос о продолжении карьеры

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко пока не принял решение о продолжении своей карьеры, он будет обсуждать этот вопрос с президентом организации Bellator Скоттом Кокером. Об этом Емельяненко заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы находимся в постоянном контакте с [Кокером], я благодарен организации за это», — отметил он. Емельяненко также рассказал, что сейчас занимается восстановлением здоровья после выступления на Гран-при Bellator. «Мне еще понадобится на это некоторое время», — подчеркнул боец.

42-летний Емельяненко участвовал в турнире от Bellator в 2018 году, финал Гран-при состоялся в конце января 2019 года. В поединке за чемпионский титул россиянин за 35 секунд проиграл американцу Райану Бэйдеру. Во время боя Емельяненко получил серьезное рассечение, из-за чего ему было наложено девять швов.

Всего россиянин провел в смешанных единоборствах 45 поединков (один признан несостоявшимся) и одержал 38 побед.

Теги: Федор Емельяненко, MMA, спортивная карьера
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