В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции. Об этом говорится в сообщении на сайте областного управления Нацполиции Украины.

По данным ведомства, происшествие произошло в ночь на 5 мая — в это время полицейский находился вне службы в одном из местных кафе. Когда он вышел на террасу, ему выстрелили в шею. Мужчина умер от полученного ранения.

В области введена специальная операция «Сирена», по факту убийства возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность стрелявшего.

Как сообщил телеканалу «112 Украина» пресс-секретарь ГУ Нацполиции по области Николай Жукович, ведомство связывает нападение на полицейского с его профессиональной деятельностью. Он отметил, что в результате стрельбы больше никто не пострадал.