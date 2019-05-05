Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко

Бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко умер на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Он ушел из жизни в ночь с 3 на 4 мая после продолжительной болезни.

«В истории Краснодара с именем Валерия Александровича связана целая эпоха. При его личном участии проходило становление органов местного самоуправления в их современном виде», — говорится в сообщении.

В частности, при нем были построены микрорайоны Гидростроителей, Фестивальный и Юбилейный, также Тургеневский мост и путепроводов.

Самойленко в общей сложности был мэром города 13 лет: с 1987 по 1990 годы, с 1991 по 1994 годы, с 1997 по 2000 годы.