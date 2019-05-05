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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Кличко на благотворительном вечере продал экскурсию по Киеву за $50 тыс.

Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере в США продал экскурсию по столице Украины. Об этом сообщается на сайте Кличко.

Экскурсия была продана за $50 тыс. О том, кто стал ее обладателем, не сообщается.

«Поскольку я нахожусь в командировке в США, был рад присоединиться к мероприятию и еще раз сделать промо Киеву и Украине», — сказал Кличко.

Аукцион состоялся в Лас-Вегасе в рамках мероприятия «Ночь чемпионов», в котором участвовали легенды мирового бокса. В их числе — Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Ленокс Льюис, Оскар Де Ла Хоя и многие другие.

Благотворительный вечер был организован при поддержке Всемирного боксерского совета (WBC). Собранные средства по традиции направят на поддержку и реабилитацию спортсменов по всему миру.

Теги: Киев, Виталий Кличко, аукцион, экскурсия
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