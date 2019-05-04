Нидерланды экстрадировали в США обвиняемого в киберпреступлениях украинца

Нидерланды экстрадировали в США украинца Алексея Иванова, которого обвинили в киберпреступлениях. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

По данным министерства, он участвовал в международной мошеннической схеме. Вместе с сообщниками 31-летний гражданин Украины устанавливал на компьютеры вредоносное программное обеспечение с помощью онлайн-рекламы.

В Минюсте добавили, что преступления совершались с 2013 по 2018 годы и затронули миллионы пользователей. В обвинительном заключении говорится, что Иванов и его сообщники создавали подставные компании и использовали фальшивые документы, чтобы приобрести онлайн-рекламу.

Иванова арестовали 19 ноября 2018 года. Его экстрадировали в США 2 мая, где он предстанет перед судом в Ньюарке в штате Нью-Джерси.

В начале августа 2018 года в США обвинили трех граждан Украины в кибератаках против более чем 100 компаний. В Минюсте сообщали, что они являлись членами группировки FIN7 и атаковали компании в США, Великобритании, Франции и Австрии.