Супруга шеф-редактора шоу «Голос.Дети» сообщила о его госпитализации

Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» Александра Подъяпольского госпитализировали в московскую больницу с инфарктом. Об этом в своем аккаунте в Instagram написала его супруга, ведущая «Русского радио» Алена Бородина.

Она сообщила, что Подъяпольский находится в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Бородина также предположила, что ситуация связана с сильным стрессом из-за работы.

Ведущая подтвердила РБК подлинность аккаунта в Instagram, однако впоследствии закрыла к нему доступ.

«Сейчас он восстанавливается, и у меня к вам большая просьба, дайте человеку восстановиться после инфаркта», — сказала она агентству городских новостей «Москва».