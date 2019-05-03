Общество , 03 мая, 23:46 Сделано для агрегаторов
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Супруга шеф-редактора шоу «Голос.Дети» сообщила о его госпитализации
Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» Александра Подъяпольского госпитализировали в московскую больницу с инфарктом. Об этом в своем аккаунте в Instagram написала его супруга, ведущая «Русского радио» Алена Бородина.
Она сообщила, что Подъяпольский находится в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Бородина также предположила, что ситуация связана с сильным стрессом из-за работы.
Ведущая подтвердила РБК подлинность аккаунта в Instagram, однако впоследствии закрыла к нему доступ.
«Сейчас он восстанавливается, и у меня к вам большая просьба, дайте человеку восстановиться после инфаркта», — сказала она агентству городских новостей «Москва».